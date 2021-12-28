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Общество

В интернет-приемной ФССП России появился новый вид обращений для граждан-двойников

29.12.2021 18:40|ПсковКомментариев: 2

Сервис федеральной службы судебных приставов «Интернет-приемная» дополнили новым видом обращений для псковичей, которых ошибочно идентифицировали как должников по исполнительным производствам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Жители Псковской области могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта федеральной службы судебных приставов. Для этого необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!». На рассмотрение и идентификацию обратившегося, а также устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня. Обращение в день его поступления передается руководителю территориального органа для рассмотрения.

Сотрудники территориального органа оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина -  копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После этого судебный пристав, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.

Кроме того, в случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

В управлении подчеркнули, что новый сервис оперативно решает вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников.

Приставы напомнили, что с 30 марта 2020 года на законодательном уровне изменились требования, предъявляемые к исполнительным документам. Так, статья 13 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает обязательное указание в исполнительном документе одного из идентификаторов гражданина-должника: СНИЛС, ИНН, серии и номера документа, удостоверяющего личность, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» действие указанных изменений в части предоставления одного из идентификаторов гражданина-должника в исполнительных документах, выдаваемых организациям, работающим в сфере ЖКХ, приостановили до 1 января 2022 года.

Решению этого вопроса также будет способствовать принятие закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов» (законопроект № 1144920-7), который 12.05.2021 года принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Он предполагает наделение судебных органов правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения.

В случае принятия закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.

Теги: #УФССП России по Псковской области #должник
Источник: Псковская Лента Новостей
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