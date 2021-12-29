Общество

30 новых школьных автобусов поступили в районы Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников передал учебным учреждениям региона ключи от школьных автобусов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония вручения состоялась 30 декабря в 14.30 на территории предприятия «Псковпассажиравтотранс».

Уже становится хорошей традицией, что под конец года Псковская область получает дополнительный транспорт. Сегодня замечательное событие — районные учреждения получают 30 школьных автобусов. Учитывая особенности расселения в Псковской области, особенно для отдаленных населенных пунктов такое приобретение имеет особое значение, потому что это дает возможность подвозить детей своевременно и безопасно к началу учебного дня. Пусть все поездки для детей будут комфортными и безопасными», — сказал глава региона.

Затем Михаил Ведерников осмотрел автобусы, среди которых были «ГАЗель НЕКСТ» и «ПАЗы». Исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков отметил, что транспорт соответствует нормативам безопасности и комфортной езды. В них установили специальные детские кресла, четырехточечные ремни безопасности, спутниковая навигация ГЛОНАСС, система экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС, проблесковый маячок, ограничитель скорости, а также есть выдвигающиеся подножки.

В завершение губернатор поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством и сообщил, что предпримет меры для ускорения обновления автобусного парка для школьных перевозок.

Новый транспорт был поставлен при поддержке министерства промышленности и торговли РФ.