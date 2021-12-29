Общество

Новый каток открылся в Финском парке в Пскове. ФОТО

Новый каток открылся в Финском парке в Пскове сегодня, 30 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытии объекта присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации города Пскова Борис Елкин. Глава региона положительно оценил организацию катка и вручил подарки участникам федерального проекта «Елка желаний».

Вход на каток — бесплатный, при этом платно предоставляется услуга по прокату спортивного оборудования. На объекте организовано музыкальное сопровождение и подсветка. Кроме того, туда приезжает фуд-трак, в котором можно приобрести кофе и другие напитки.