Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
политические итоги - 2021
Новогодние подарки для любимых
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Что нужно для любимого хобби?
музей русского пития
Изменения для владельцев недвижимости
Детские сады Пскова ждет ремонт
ОЖД ИТОГИ-2021
«Классные каникулы» в Новый год
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 29.12.2021 17:1410 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 30.12.2021 18:290 ПЛН-ТВ: Как псковичи планируют отметить этот Новый год? 30.12.2021 18:090 Юных псковичей приглашают на эксклюзивную трансляцию «Кремлевской елки» 30.12.2021 18:010 Ветеранов из 14-го округа города Пскова поздравили с Новым годом 30.12.2021 17:131 Новый каток открылся в Финском парке в Пскове. ФОТО 30.12.2021 17:050 Опубликован режим работы псковского аквапарка и торговых центров в новогодние праздники
 
 
 
Самое популярное 27.12.2021 10:5237 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 24.12.2021 10:256 Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове 29.12.2021 17:1410 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 23.12.2021 12:4925 В Псковской области издано постановление о вакцинации жителей региона 60+
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новый каток открылся в Финском парке в Пскове. ФОТО

30.12.2021 17:13|ПсковКомментариев: 1

Новый каток открылся в Финском парке в Пскове сегодня, 30 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

На открытии объекта присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации города Пскова Борис Елкин. Глава региона положительно оценил организацию катка и вручил подарки участникам федерального проекта «Елка желаний».

 

Вход на каток — бесплатный, при этом платно предоставляется услуга по прокату спортивного оборудования. На объекте организовано музыкальное сопровождение и подсветка. Кроме того, туда приезжает фуд-трак, в котором можно приобрести кофе и другие напитки. 

Теги: #каток #псков #зима #Финский парк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 267 человек
30.12.2021, 18:290 ПЛН-ТВ: Как псковичи планируют отметить этот Новый год? 30.12.2021, 18:190 Политические итоги - 2021 30.12.2021, 18:100 Великолучан предупредили об изменениях в новогоднем расписании автобусов 30.12.2021, 18:090 Юных псковичей приглашают на эксклюзивную трансляцию «Кремлевской елки»
30.12.2021, 18:010 Ветеранов из 14-го округа города Пскова поздравили с Новым годом 30.12.2021, 17:460 Аркадий Мурылев перечислил перспективные в 2022 году отрасли 30.12.2021, 17:350 Псковский театр драмы опубликовал режим работы кассы 30.12.2021, 17:131 Новый каток открылся в Финском парке в Пскове. ФОТО
30.12.2021, 17:050 Опубликован режим работы псковского аквапарка и торговых центров в новогодние праздники 30.12.2021, 17:000 Фотофакт: В Пскове включили новый светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и Иркутского переулка 30.12.2021, 16:490 Вандалы разбили фигурку гнома в центре Пскова 30.12.2021, 16:310 Жилой многоквартирный дом горел в Плюссе
30.12.2021, 16:190 Псковская область получит почти 270 млн рублей на выплаты медработникам за выявление онкологии 30.12.2021, 16:084 Десять медиков в Псковской области получили по 150 тысяч рублей 30.12.2021, 15:410 Два автомобиля столкнулись перед мостом Александра Невского в Пскове 30.12.2021, 15:210 Ледяной дождь прогнозируют в Псковской области 31 декабря
30.12.2021, 15:061 Имена десяти лучших педагогов назвали в Псковской области 30.12.2021, 14:530 Более 1000 специальных операций провели псковские росгвардейцы за год 30.12.2021, 14:4015 2021 — гори в аду 30.12.2021, 14:320 Юные псковичи смогли посетить «Мосфильм» благодаря «Елке желаний»
30.12.2021, 14:170 Аркадий Мурылев внес свои предложения в проект ПЛН «100 псковских миллионеров» 30.12.2021, 14:100 Псковичей приглашают на новогоднюю фотосессию в особняк 30.12.2021, 14:000 «Сообразим на троих»: Политические итоги года. ВИДЕО 30.12.2021, 13:522 Аркадий Мурылев назвал причину жалоб предпринимателей на дизайн-код
30.12.2021, 13:450 Регионам предложили самостоятельно решить вопрос о продлении зимних каникул в школах 30.12.2021, 13:320 Праздничная тренировка по воркауту прошла в Пскове. ВИДЕО 30.12.2021, 13:172 Каким был 2021 год для Октябрьской железной дороги в Псковской области. ЛОНГРИД 30.12.2021, 13:120 Дмитрий Барабанов наградил победителей конкурса «Художники Звездного — 2021»
30.12.2021, 13:080 Клиенты СНГБ смогут получать 10% кэшбэка по бизнес-карте до конца марта 30.12.2021, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 30.12.2021, 12:530 Псковичей приглашают провести новогодние каникулы вместе со Сбером 30.12.2021, 12:400 Инфекционист призвал воздержаться от зарубежных поездок в новогодние праздники
30.12.2021, 12:300 «Обратный отсчет»: Каким для псковского бизнеса был 2021 год? ВИДЕО 30.12.2021, 12:252 Колокольню Троицкого собора в Пскове приняли после первой очереди реставрационных работ 30.12.2021, 12:050 За сутки в Псковской области COVID-19 заразились 140 человек, пятеро умерли 30.12.2021, 12:032 «Электричество кончилось»
30.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Аркадием Мурылевым 30.12.2021, 11:490 В Великолукском районе осудили убийцу, скинувшего труп жертвы в реку 30.12.2021, 11:410 «Сообразим на троих»: Политические итоги года 30.12.2021, 11:4010 Стоимость проезда в автобусах в Пскове вырастет с 10 января
30.12.2021, 11:381 Фотофакт: Консервные банки вместо елочных игрушек 30.12.2021, 11:260 Около 30 молодых семей Пскова получили выплаты на покупку жилья 30.12.2021, 11:1812 Строительство парка «Россия - моя история» в Пскове остановили из-за ареста подрядчика  30.12.2021, 11:160 Ход реставрационных работ в Снетогорском монастыре оценил губернатор. ФОТО
30.12.2021, 11:040 В России предлагают ввести налоговый вычет при покупке автомобиля 30.12.2021, 10:530 «Обратный отсчет»: Каким 2021 год был для псковского бизнеса, расскажет Аркадий Мурылев 30.12.2021, 10:510 Новогоднее желание подростка помогли исполнить псковские полицейские 30.12.2021, 10:417 Псковичей призвали не тревожить домашних животных новогодними салютами
30.12.2021, 10:380 Идею Жириновского об обмене новогодних каникул на отпуск оценили псковичи 30.12.2021, 10:352 Дело в отношении матери-убийцы в Пскове направили в прокуратуру 30.12.2021, 10:320 На председателя порховского КУМИ завели дело за незаконные бюджетные траты 30.12.2021, 10:180 ВАЗ перевернулся в Невельском районе, водитель покинул место ДТП
30.12.2021, 10:173 «Псковгражданпроект»: 76 лет растим регион 30.12.2021, 10:010 Региональная организация практической стрельбы исполнила желание 10-летнего мальчика 30.12.2021, 09:521 Псковичи попались на краже виски и кофе 30.12.2021, 09:480 Медиахолдинг «Гражданская пресса» запускает интерактив «Госуслуги. Прямой доступ»
30.12.2021, 09:380 Автомобиль насмерть сбил женщину на дороге Порхов - Дно 30.12.2021, 09:2410 Российских оппозиционеров предложили лишать гражданства за ненависть к стране 30.12.2021, 09:170 Псковский гидрометцентр дал прогноз погоды на Новый год 30.12.2021, 09:020 Какие елочные игрушки были у Псковского совпрофа в 1955 году, рассказали в архиве
30.12.2021, 08:470 Обвиняемого в пропаганде терроризма блогера Хованского выпустили из СИЗО 30.12.2021, 08:320 Астроном-любитель снял таймлапс восхода созвездия Орион над печорской фермой 30.12.2021, 08:171 В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников из-за коронавируса 30.12.2021, 08:001 Ученые оценили связь употребления алкоголя с низким риском заражения COVID-19
30.12.2021, 07:410 В ВДВ поступят новейшие машины управления артогнем 30.12.2021, 07:200 В Псковской области 65 семей получили помощь накануне Нового года 30.12.2021, 07:000 Соцдоплату к пенсии начнут выплачивать псковичам с января 2022 года 29.12.2021, 22:5915 Автор клипа в честь Александра Невского ответила на критику псковичей в Сети
29.12.2021, 22:461 Губернатор определил для глав районов Псковской области главные задачи на новый год 29.12.2021, 22:300 В Пскове дети получают подарки в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» 29.12.2021, 22:140 Готовность районов к коммунальным авариям в праздники оценили в Псковской области 29.12.2021, 22:004 Путин и Лукашенко сыграли в хоккей после переговоров
29.12.2021, 21:470 Социально значимые проекты НКО получили поддержку из бюджета Пскова 29.12.2021, 21:332 Псковские следователи поздравили особенных детей с Новым годом 29.12.2021, 21:150 Три районных центра в Псковской области получат гранты за внедрение дизайн-кодов 29.12.2021, 20:560 Елена Бибикова исполнила новогоднее желание мальчика из Великих Лук
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru