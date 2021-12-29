Псковская область получит почти 270 млн рублей на выплаты медработникам за выявление онкологии

Псковская область получит почти 270 млн рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В 2022 году на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов в России направят свыше 155,4 млн рублей.
«Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше», - говорится в пресс-службе правительства.
При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.