Общество

Деду Морозу специального назначения сыграли на скрипке в Псковской области

В Псковской области продолжается всероссийская ведомственная акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сегодня Дед Мороз специального назначения встретился с детьми росгвардейцев. Ребята прочли стихи, исполнили веселые песни, а также сыграли на скрипке.

Дед Мороз и Снегурочка подарили детям сладкие подарки и положительные эмоции, отметили в управлении. Дети получили поздравления с наступающим Новым годом.

Дед Мороз пожелал ребятам заниматься спортом, слушаться родителей и дал советы по безопасному поведению во время зимних каникул.