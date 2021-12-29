Деду Морозу специального назначения сыграли на скрипке в Псковской области

В Псковской области продолжается всероссийская ведомственная акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Сегодня Дед Мороз специального назначения встретился с детьми росгвардейцев. Ребята прочли стихи, исполнили веселые песни, а также сыграли на скрипке.
Дед Мороз и Снегурочка подарили детям сладкие подарки и положительные эмоции, отметили в управлении. Дети получили поздравления с наступающим Новым годом.
Дед Мороз пожелал ребятам заниматься спортом, слушаться родителей и дал советы по безопасному поведению во время зимних каникул.