Общество

Псковский бизнес-омбудсмен рассказал об испытаниях и переменах 2021 года

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев рассказал об испытаниях и переменах 2021 года. Итоги уходящего года бизнес-омбудсмен подвел в обращении к жителям региона, которое направил Псковской Ленте Новостей.

«Уходящий год был непростым для нас всех, он принес в нашу жизнь серьезные испытания и перемены. Каждый день мы с вами отстаивали право малого и среднего бизнеса свободно и честно работать. Мы сплотились в период ограничительных мер, и нам удалось совместными усилиями выработать эффективные меры поддержки», - отметил бизнес-омбудсмен.

Однако, как отметил Аркадий Мурылев, всегда есть повод проводить завершающийся год с благодарностью, вспомнить о ярких и радостных моментах, которые были в нем, несмотря ни на что.

«Благодарю всех, кто славно потрудился в этом году, за результаты и усилия, за сплоченность и понимание, за все, чего мы добились вместе. Нам предстоит решить еще немало задач. И мы понимаем, что благоприятный бизнес-климат зависит от общих усилий, инициативы и эффективной работы. Искренне хочется пожелать всем жителям региона стойкости и позитива в эти тяжелые времена», - добавил уполномоченный по правам предпринимателей.

Аркадий Мурылев пожелал, чтобы наступающий 2022 год оправдал лучшие ожидания и надежды жителей региона, принес финансовую стабильность, процветание, новые возможности и уверенность в завтрашнем дне.

«Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть тепло домашнего очага, любовь дорогих сердцу людей согреют вас и сделают жизнь добрей и радостней!» - заключил бизнес-омбудсмен.