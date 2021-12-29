Общество

Указ президента назначил нового председателя Себежского районного суда

Указ президента назначил нового председателя Себежского районного суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Указ президента Российской Федерации от 31.12.2021 № 755 «О назначении судей федеральных судов» возложил полномочия председателя Себежского районного суда на Анну Цапенко.

Напомним, Анна Цапенко занимала пост председателя суда с 2015 по 2021 год. В июле прошедшего года на заседании квалификационной коллегии судей Псковской области она получила рекомендацию на второй 6-летний срок полномочий.