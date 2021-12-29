Общество

Полицейские следили за безопасностью псковичей в новогоднюю ночь

Псковские полицейские в круглосуточном усиленном режиме обеспечивали общественный порядок и безопасность жителей региона во время новогодних мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МВД.

Только в столице региона в новогоднюю ночь задействовали почти 100 стражей порядка. Им помогали коллеги из регионального Управления Росгвардии, а также представители общественности.

В зоне особого внимания полицейских были места проведения разрешенных увеселительных мероприятий, общая ситуация на дорогах области и соблюдение требований к реализации алкогольной и иной продукции, пояснили в пресс-службе.

Во всех муниципальных образованиях круглосуточно принимались сообщения жителей области о происшествиях и совершенных правонарушениях, обеспечивалось оперативное реагирование и оказание необходимой помощи псковичам.

Полиция Псковской области напоминает, что обратиться в органы внутренних дел с любой значимой информацией можно по телефонам 02 (102), лично или через официальный интернет-сайт УМВД 60.мвд.рф.