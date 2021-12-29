Общество

Акция «Полицейский Дед Мороз» продолжается в Псковской области

Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в службе соцреабилитации несовершеннолетних Центра социального обслуживания Новосокольнического района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МО МВД России «Новосокольнический».

Сотрудники районного Дома культуры имени Воровского провели для детей новогодние представление «Волшебная сказка» с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги, Малефисенты и медведя Потапыча. После сотрудники ведомства совместно с председателем Общественного совета при МО МВД России «Новосокольнический» Любовью Никифоровой вручили детям новогодние подарки. Кроме того, стражи порядка напомнили им о правилах личной и общественной безопасности.

«Праздник получился очень веселым. Все его участники получили массу положительных эмоций, а в Новый год, согласитесь, нет ничего приятнее, чем видеть счастливую улыбку ребенка», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» и сотрудники полиции отдела министерства внутренних дел по Псковскому району совместно с членами общественного совета поздравили детей из многодетных семей, проживающих в деревне Лопатово Псковского района.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

«Дед Мороз вручил детям сладкие подарки, а ребята рассказали полицейским новогодние стихотворения», - рассказали о мероприятии в ведомстве.