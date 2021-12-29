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Общество

Акция «Полицейский Дед Мороз» продолжается в Псковской области

02.01.2022 21:52|ПсковКомментариев: 0

Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в службе соцреабилитации несовершеннолетних Центра социального обслуживания Новосокольнического района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МО МВД России «Новосокольнический». 

Сотрудники районного Дома культуры имени Воровского провели для детей новогодние представление «Волшебная сказка» с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги, Малефисенты и медведя Потапыча. После сотрудники ведомства совместно с председателем Общественного совета при МО МВД России «Новосокольнический» Любовью Никифоровой вручили детям новогодние подарки. Кроме того, стражи порядка напомнили им о правилах личной и общественной безопасности.

«Праздник получился очень веселым. Все его участники получили массу положительных эмоций, а в Новый год, согласитесь, нет ничего приятнее, чем видеть счастливую улыбку ребенка», - отметили в ведомстве. 

Кроме того, в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» и сотрудники полиции отдела министерства внутренних дел по Псковскому району совместно с членами общественного совета поздравили детей из многодетных семей, проживающих в деревне Лопатово Псковского района. 

Фото: ОМВД России по Псковскому району

«Дед Мороз вручил детям сладкие подарки, а ребята рассказали полицейским новогодние стихотворения», - рассказали о мероприятии в ведомстве. 

Теги: #Новый год #МВД #акция
Источник: Псковская Лента Новостей
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