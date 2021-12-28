Общество

В Пскове дети получают подарки в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

В Пскове транспортные полицейские присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и отдела по охране общественного порядка вместе с общественниками поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото здесь и далее: Псковский линейный отдел МВД России на транспорте

В ходе встречи Дед Мороз, в роли которого выступил заместитель начальника отдела по охране общественного порядка Алексей Решетник, Снегурочка - стажер по должности инспектора отделения по делам несовершеннолетних Екатерина Лешкова - и их коллеги напомнили детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения при нахождении в общественных местах и на объектах железнодорожного транспорта. А ребята прочитали стихи Деду Морозу и отгадали загадки Снегурочки.

«Полицейский Дед Мороз, Снегурочка и председатель Общественного совета при Псковском линейном отделе Мария Соколова поздравили детей с наступающими новогодними праздниками, вручили подарки и пожелали здоровья, успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний», - добавили в ведомстве.