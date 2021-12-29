Общество

Крабовидную туманность удалось сфотографировать псковскому астроному-любителю

Новыми фотографиями звездного неба в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» поделился руководитель проектов «Юного техника» в Пскове, астроном-любитель Владимир Колпаков.

Фото здесь и далее: группа «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте» / На фото: туманность Пламя или Факел

На одном из фото можно увидеть туманность Пламя или Факел. Это эмиссионная туманность в созвездии Орион, которая находится на расстоянии 900−1500 световых лет от Земли, заметил Владимир Колпаков. Фотография - результат сложения 90 кадров (ISO 1600, 10 сек), суммарная выдержка - 15 минут.

На фото: Крабовидная туманность

На втором фото - Крабовидная туманность. Астроном-любитель пояснил, что это газообразная туманность в созвездии Тельца, являющаяся остатком сверхновой SN 1054. Фотография - результат сложения 90 кадров (ISO 1600, 15 сек), суммарная выдержка 22,5 минуты.

«Туманность первым наблюдал Джон Бевис в 1731 году. Она стала первым астрономическим объектом, отождествленным с историческим взрывом сверхновой, записанным китайскими и арабскими астрономами в 1054 году. Расположенная на расстоянии около 6500 световых лет (2 кпк) от Земли, туманность имеет диаметр в 11 световых лет (3,4 пк) и расширяется со скоростью около 1500 километров в секунду», - рассказал Владимир Колпаков.