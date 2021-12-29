Какие документы должен иметь при себе охотник, напомнили псковичам

Отправляясь на охоту, жителям региона необходимо проверить наличие специальных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
В настоящий момент более 20 тысяч жителей региона владеют охотничьим оружием. В связи с этим управление Росгвардии по Псковской области обращает внимание на соблюдение порядка и условий проведения охоты, правил хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия.
В ходе охоты запрещается:
Также необходимо помнить, что во время охоты охотник должен иметь при себе следующие документы: охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением.