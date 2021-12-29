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Общество

Какие документы должен иметь при себе охотник, напомнили псковичам

05.01.2022 12:45|ПсковКомментариев: 2

Отправляясь на охоту, жителям региона необходимо проверить наличие специальных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В настоящий момент более 20 тысяч жителей региона владеют охотничьим оружием. В связи с этим управление Росгвардии по Псковской области обращает внимание на соблюдение порядка и условий проведения охоты, правил хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия. 

В ходе охоты запрещается: 

  • применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта; 
  • применять оружие при плохой видимости; 
  • открывать огонь по дичи близ электропроводов; 
  • открывать огонь по информационным знакам; 
  • загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон. 

Также необходимо помнить, что во время охоты охотник должен иметь при себе следующие документы: охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением. 

Теги: #Росгвардия #охота #документы
Источник: Псковская Лента Новостей
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