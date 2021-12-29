Общество

Губернатор назвал монумент Александру Невскому в Самолве новой точкой притяжения

Губернатор Михаил Ведерников 5 января посетил монумент Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Проконтролировал основные моменты новой точки притяжения в Псковской области», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что состояние дороги к деревне удовлетворительное: снег убирают, песком посыпано, проехать можно комфортно. Также он посетил частный музей Александра Невского. «Обсудили с руководством музея перспективы развития турпотока к Самолве. Договорились, что окажем поддержку в оформлении гранта на покупку современного интерактивного стола», - написал губернатор.

Кроме того, он добавил, что благоустройство деревни выглядит очень достойно. «Новые фонари еще не горят – поручил подрядчику оперативно закончить работу. Старые фонари планируем направить в другие деревни поселения, где сейчас отсутствует освещение», - сказал Михаил Ведерников.

Он заметил, что монумент на фоне падающего снега выглядит грандиозно и величественно. «Но при этом не работает прожектор с лицевой стороны. Поручил оперативно это исправить», - уточнил губернатор и поблагодарил главу Самолвовской волости Ярослава Морозова, который лично на тракторе расчищает улицы и площадки около памятника от снега в праздничные дни.

«Обсудили с ним дальнейшее развитие Самолвы – уверен, вместе мы еще очень многое сделаем. Помогать таким руководителям одно удовольствие», - подытожил глава области.