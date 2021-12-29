Общество

За безопасностью псковичей в Рождественскую ночь проследят росгвардейцы

Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности Рождественских мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В Рождественскую ночь сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии и другие правоохранительные органы будут нести службу у религиозных объектов. Кроме того, к местам проведения праздничных мероприятий были приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии.

Во время развода подразделений, заступающих на службу по охране общественного порядка, начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов отметил, что росгвардейцы, в тесном взаимодействии с полицией, должны на высоком уровне обеспечить безопасность граждан в Рождественскую ночь.