Общество

МВД разработает порядок геномной регистрации

МВД России разрабатывает проект постановления, которое установит порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также учет и хранение биологического материала.

Документ разрабатывается во исполнение соответствующего федерального закона, а также с учетом положений проекта закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственной геномной регистрации, пишет ТАСС.

«Проект постановления устанавливает порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также определяет правила получения, учета, хранения, использования, передачи и уничтожения биологического материала и обработки геномной информации», - отметил собеседник агентства.

Напомним, в декабре 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Согласно инициативе, такая регистрация станет обязательной для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.