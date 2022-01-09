Общество

Псковичам дали советы по безопасной работе в Сети

УМВД России по Псковской области напомнило общие рекомендации по обеспечению безопасной работы в Интернете. Информация размещена на официальном сайте ведомства

Избежать серьезных проблем пользователи Сети смогут, придерживаясь следующих правил:

- никому не передавать конфиденциальные данные (логин, пароль), в том числе даже родственникам и коллегам;

- использовать сложные пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов, исключить применение паролей по умолчанию, (второй год подряд самым популярным паролем в мире является «123456»);

- регулярно осуществлять смену паролей, обеспечив их конфиденциальность;

- использовать в работе лицензионное программное обеспечение с установленными обновлениями безопасности;

- на всех устройствах должно быть установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение с актуальными обновлениями;

- не использовать общественные беспроводные сети и устройства для работы с личной информацией;

- обходить стороной программные продукты, полученные из сомнительных источников (пиринговые и файлообменные сети), модифицированные программные продукты, а также не посещать ресурсы с сомнительной репутацией;

- личную информацию следует вводить только при безопасном соединении (URL веб-сайт должен начинаться с «https://», а в интерфейсе браузера должна появиться иконка замка);

- не забывать выполнять резервное копирование важной информации.