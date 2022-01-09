Общество

Дни без осадков обещают синоптики жителям Северо-Запада

На Северо-Западе России вплоть до среды будет преимущественно без осадков. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В начале недели днем ожидается не выше -9…-14 градусов. «А в четверг-пятницу циклон принесет вместе со снегопадами потепление до -1…-6 градусов, на юго-западе возможны оттепели до 0…+3 градусов», - рассказали синоптики.

Ранее со ссылкой на Псковский гидрометцентр сообщалось, что ночью в регионе местами прогнозируется небольшой снег, днем 10 января существенных осадков не будет. На дорогах местами возможна гололедица.