Общество

Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев, сообщает Союз биатлонистов России.

«Не стало двукратного олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича», - говорится в сообщении.

Анатолий Алябьев был двукратным олимпийским чемпионом. На олимпиаде в Лейк-Плэсид-1980 он завоевал золото в индивидуальной гонке и в эстафете, а также бронзу в спринте. Кроме того, он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (Лахти-1981: бронза – эстафета, Минск-1982: бронза – эстафета), заслуженный мастер спорта СССР.