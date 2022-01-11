Общество

Псковичке без QR-кода запретили провести ребенка до раздевалки в детсаду

Женщине без QR-кода запретили провести ребенка до раздевалки в детском саду №29 в Пскове. Инцидент произошел 28 декабря 2021 года, сообщается на сайте губернатора Псковской области.

Псковичка рассказала, что в тот день в детсаду состоялся утренник, условием для посещения которого было наличие QR-кода.

«Так как у меня отсутствуют требуемые документы, я не претендовала на посещение самого утренника, но у самого входа находились сотрудники учреждения и пускали только с предъявлением QR-кода», - поделилась она.

Псковичка указала на то, что она имеет право довести своего ребенка до раздевалки и помочь ему одеться. «А тут необходимо было помочь моему ребенку с костюмом, который мы сами подготовили. Я спросила, имея при себе и маску, и бахилы, можно ли просто одеть его и выйти. Мне сказали, что без QR-кода нельзя! Прошу принять меры, разъяснить мне и сотрудникам учреждения права. Я не нарушала законы, не ругалась. Считаю, что это полное ограничение моего общения с ребенком, что незаконно!» - высказала свое мнение женщина.

И. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков ответил ей, что в соответствии с письмом регионального управления Роспотребнадзора от 26 августа 2021 года № 04-943 родители (законные представители) воспитанников дошкольных образовательных учреждений могут доводить ребенка до раздевалки, а также забирать его в конце рабочего дня при соблюдении ими профилактических мероприятий, включающих:

термометрию с использованием бесконтактных термометров при входе в дошкольную организацию с целью выявления и недопущения лиц с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний;

обработку рук антисептиками;

использование в период нахождения в дошкольной организации масок, респираторов.

С администрацией детского сада комбинированного вида № 29 по данному вопросу провели дополнительную разъяснительную работу, добавил он.