Общество

Наталия Соколова перечислила основные проблемы подростков в 2021 году

Прошедший 2021 год заставил держать руку на пульсе в вопросе обеспечения безопасности детей. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«2021 год дал некие ориентиры в части обеспечения безопасности детей. В это время произошло несколько резонансных событий, которые заставили держать руку на пульсе. Остро встали проблемы скулшутинга и половой неприкосновенности несовершеннолетних. В то же время, были и хорошие события. Так, у нас сменился омбудсмен на федеральном уровне. И, отмечу, здесь сохраняется тенденция того, что федеральным уполномоченным по правам ребенка становится многодетная мама», - сказала Наталия Соколова.

Она добавила, что в конце января в Казани состоится съезд детских омбудсменов, и ее коллеги надеются на плодотворную работу. Уполномоченным предстоит обсудить актуальные проблемы развития образования и реализацию права детей на образование в условиях дистанционного обучения.

Также Наталия Соколова подчеркнула, что за прошедшие январские каникулы резонансных происшествий с несовершеннолетними не отмечалось.

«Конечно, были ДТП и травмы, полученные при катании на ватрушках. Одним из самых серьезных инцидентов стал взрыв петарды в руке ребенка. Я считаю это показателем безответственного отношения взрослых к процессу запуска и взрыва петард. Кроме того, петарды могут нанести не только физическую, но и психологическую травму, когда взрываются под ногами похожих и тревожат животных»,- заключила омбудсмен.