Общество

Борис Елкин указал на недостаток новогодних украшений в Пскове

Глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 января прокомментировал новогодние украшения в областном центре.

«Я считаю, что город украсили достаточно неплохо, - отметил он. - Но я всегда достаточно критично отношусь к определенным вещам. Есть то, что стоило бы исправить. Где-то не попали с цветностью. Поставки были из разных источников, соответственно, цвет где-то холодный, где-то теплый. Будем это корректировать».

Сити-менеджер напомнил, что украшения в Финском парке планируют оставить для круглогодичного использования. Он не исключил, что в следующем году в парке украсят еще больше шаровидных ив.

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Новогоднее убранство начнут убирать в Пскове с 31 января, добавил Борис Елкин.