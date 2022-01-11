Общество

Более 755 тонн растительных продуктов ввезли в Псковскую область на выходных

Северо-Западное управление Россельхознадзора проверило ввоз в более 755 тонн продукции растительного происхождения и почти 50 миллионов цветов и зелени, ввезенных в Псковскую область на новогодних выходных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на пунктах пропуска на российско-белорусской границе проверили продукцию, ввезенную с территории сопредельного государства. Больше всего из Республики Беларусь доставили продовольственного картофеля – 455 тонн, свежей моркови – 160 тонн, белокочанной капусты – 60 тонн, соевого шрота – 48 тонн, ржаной муки – 22 тонны и свеклы – 20 тонн.

Помимо этого, через российско-латвийскую границу РФ в МАПП Бурачки в Псковской области провезли почти 50 миллионов штук цветов, зелени, горшечных растений, саженцев, луковиц, черенков, мха, хвойных веток из Латвии, Литвы и Словакии. Кроме того, в регион поставили 14,8 тонн перца из Северной Македонии, 18 тонн продовольственного мака из Турции, а также 19,9 тонн зеленого кофе в зернах, 19,5 тонн торфа, 10,6 тонн фруктов в ассортименте и 2,8 тонн лука севка.

Государственные инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль, в результате которого товары проследовали к получателям.