«Беседка»: Евгений Васильев о перспективах развития детского здравоохранения региона

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - главный врач Псковской детской областной клинической больницы, депутат Законодательного Собрания Псковской области по одномандатному избирательному округу №2 Евгений Васильев. Ведущая Татьяна Иванова поговорит с ним о перспективах развития детского здравоохранения региона.

Одна из заметных новостей последнего времени — расширение спектра лапароскопических операций. Раньше такие виды вмешательства был доступны только в федеральных центрах. Какие операции следующие на очереди? Каких специалистов не хватает в Детской областной больнице? Как восполняется этот дефицит? Насколько успешно функционирует детское ортопедическое реабилитационное отделение? Насколько успешно детская больница участвует в нацпроектах?

Об этом и не только – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.