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216 волонтеров помогали избирателям на минувших выборах в Псковской области

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216 волонтеров присоединились к проекту «Добро.рф» для помощи на минувших выборах депутатов Государственной Думы и в Законодательное Собрания Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Избирательной комиссии.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

«В дни голосования на избирательных участках Псковской области работали наши волонтёры в рамках проекта "Волонтёры на выборах" через платформу "Добро.рф". А также у избирателей была возможность вызвать волонтёра через цифровой сервис "Волонтеры на выборах" прямо из личного кабинета на "Госуслугах"», - отметили в Избиркоме.

Волонтеры информировали избирателей о выборах, встречали и помогали с навигацией по участку, отвечали на вопросы и делали процесс голосования более комфортным и приятным.

Напомним, голосование на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялось 18-20 сентября. 

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