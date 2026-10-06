216 волонтеров помогали избирателям на минувших выборах в Псковской области

216 волонтеров присоединились к проекту «Добро.рф» для помощи на минувших выборах депутатов Государственной Думы и в Законодательное Собрания Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Избирательной комиссии.
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
Волонтеры информировали избирателей о выборах, встречали и помогали с навигацией по участку, отвечали на вопросы и делали процесс голосования более комфортным и приятным.
Напомним, голосование на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялось 18-20 сентября.