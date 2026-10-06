Суд проверит законность и обоснованность приговора в отношении Льва Шлосберга* 

Псковский областной суд к производству апелляционной инстанции принял уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*, осужденного 17 августа 2026 года приговором Псковского городского суда за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3, пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок шесть лет.

В настоящее время по уголовному делу выполняются требования статьи 389.11 УПК РФ.

Напомним, 17 августа Псковский городской суд признал заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* виновным в распространении фейков об армии и дискредитации ВС РФ и приговорил его к лишению свободы на 11 лет и 1 месяц.

Списки «Яблока» с выборов депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области были сняты решениями судей по искам представителей партии «Родина». Обжаловать эти решения не удалось.

*Минюстом РФ признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга