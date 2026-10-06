38 человек госпитализировали с ОРВИ за неделю в Псковской области

С 28 сентября по 4 октября зарегистрировано 3 644 случая ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,5 %, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В городе Пскове зарегистрировано 1 326 случаев ОРВИ, или 36,4% от общего количества по региону. В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты три группы в двух детских садах.

За неделю госпитализировано 38 человек с симптомами ОРВИ.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Случаев гриппа не зарегистрировано.