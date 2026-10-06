Михаил Мишустин наградил заведующую псковским детским садом

Заведующую детским садом №50 «Красная шапочка» города Пскова Веру Утцову наградили благодарностью правительства РФ за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере. Награду вручал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография пресс-службы правительства РФ

«Все вы посвятили свою профессиональную жизнь самым маленьким. Детям, которые только начинают узнавать этот мир, учатся с ним взаимодействовать. И воспитатель должен им в этом помогать, быть рядом в нужный момент. Желаю, чтобы ваша деятельность, ваши новации вдохновляли учеников и коллег. Благодарю за то, что вы делаете. Дальнейших вам профессиональных успехов и крепкого здоровья», — отметил премьер-министр.

Благодарностей правительства РФ удостоены также сотрудники дошкольного образования - воспитатели - из Магадана, Челябинска и Благовещенска. Кроме того, премией правительства отмечены 10 работ, лауреатами стали 37 человек.