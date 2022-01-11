Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Галиной Неваленной

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней об итогах больших выходных для поликлиники, вакцинации от коронавируса и ситуации по гриппу в Пскове.

Часто ли псковичи обращались в поликлиники в период новогодних и рождественских праздников? Сколько человек на сегодняшний день привились от коронавируса и гриппа? Сколько должен длиться период между вакцинацией и ревакцинацией? Когда прежнее здание роддома передадут в ведение городской поликлиники?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира: 56-73-72.