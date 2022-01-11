Общество

На виртуальное состязание ко дню 300-летия прокуратуры приглашают псковичей

Центральная городская библиотека Пскова запустила онлайн-викторину к 300-летию с момента создания прокуратуры России и 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Центр правовой и социальной информации приглашает всех желающих попробовать ответить на вопросы, объединенные в викторину под названием «Три века на страже закона».

Все участники этого «виртуального состязания» получат электронные сертификаты Присоединиться к викторине можно на сайте.