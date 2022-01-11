Общество

Борис Елкин пожелал работникам прокуратуры энергии и оптимизма

Глава администрации города Пскова Борис Елкин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием прокуратуры России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Прокуратура Российской Федерации — один из важнейших институтов государственной власти, который на протяжении трех столетий достойно несет возложенную на него ответственность по обеспечению безопасности, прав и свобод граждан, соблюдению законности и правопорядка, социальной стабильности и экономическому развитию города Пскова, — отметил глава администрации Пскова. — Вы занимаетесь профилактикой преступности, боретесь с коррупцией, ведете серьезную надзорную работу во всех сферах жизни»

Борис Елкин подчеркнул, что в органах прокуратуры служат высококлассные специалисты, истинные профессионалы своего дела, для которых важно чувство долга и справедливости.

«Выражаю слова искреннего уважения работникам прокуратуры и ветеранам, которые внесли огромный вклад в обеспечении верховенства закона и передали накопленный опыт молодому поколению. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!» — добавил Борис Елкин.