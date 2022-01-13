Общество

Сенатор Елена Бибикова ответила на вопросы псковичей на личном приеме

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова ответила на вопросы псковичей на личном приеме в общественной приемной партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Вопросы псковичей касались начисления пенсий, размера компенсаций инвалидам расходов на коммунальные услуги, предоставления жилья детям-сиротам. Один из жителей Пскова обратился с просьбой помочь в решении вопроса с доставкой сотрудниками «Почты России» квитанций за коммунальные услуги ветеранам и инвалидам на дом.

Кроме того, к сенатору обратились жители садоводческих товариществ, расположенных по улице Линейной. Они пытаются решить вопрос о перезонировании территории, где сейчас располагаются СНТ, из зоны многоэтажной жилой застройки в зону индивидуального жилищного строительства.

В пресс-службе партии отметили, что Елена Бибикова по ряду обращений дала исчерпывающие разъяснения, а для решения остальных вопросов проведут соответствующую работу.

В связи с антиковидными профилактическими мерами желающие попасть на прием должны иметь при себе QR код о прививке или перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР тест, напомнили в пресс-службе. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8(8112) 66-25-12.