Общество

Начинается онлайн-брифинг по итогам конкурса на лучшее новогоднее украшение зданий Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, посвященного итогам конкурса на лучшее новогоднее украшение зданий Пскова.

В этом году на конкурс поступило более 120 заявок от представителей бизнес-сообщества, школ, детских садов Пскова и инициативных горожан. В каждой из пяти конкурсных номинаций назовут победителей: одного определили в ходе интернет-голосования на ресурсах ПЛН, а второго - решением конкурсной комиссии.

Победители интернет-голосования уже известны, а кому отдала предпочтение конкурсная комиссия, будет озвучено сегодня на пресс-конференции.

Какие предприятия, организации и дома встретили Новый год во всем блеске? Совпал ли выбор жюри с результатами народного голосования? Получит ли продолжение традиция проведения конкурса на новогоднее украшение?

На эти и другие вопросы ответят: