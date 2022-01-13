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Общество

Начинается онлайн-брифинг по итогам конкурса на лучшее новогоднее украшение зданий Пскова

13.01.2022 16:07|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, посвященного итогам конкурса на лучшее новогоднее украшение зданий Пскова.

В этом году на конкурс поступило более 120 заявок от представителей бизнес-сообщества, школ, детских садов Пскова и инициативных горожан. В каждой из пяти конкурсных номинаций назовут победителей: одного определили в ходе интернет-голосования на ресурсах ПЛН, а второго - решением конкурсной комиссии.

Победители интернет-голосования уже известны, а кому отдала предпочтение конкурсная комиссия, будет озвучено сегодня на пресс-конференции.

Какие предприятия, организации и дома встретили Новый год во всем блеске? Совпал ли выбор жюри с результатами народного голосования? Получит ли продолжение традиция проведения конкурса на новогоднее украшение?

На эти и другие вопросы ответят:

  • Волков Павел Викторович - заместитель главы администрации города Пскова

  • Павлова Елена Николаевна - директор муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова»

  • Демидов Василий Алексеевич - начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.

  • Кобызь Кристина Викторовна — председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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