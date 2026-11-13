Двух жительниц Псковской области накажут за фиктивную регистрацию мигрантов

Факты фиктивной регистрации граждан выявили полицейские в Пскове и Локнянском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове 73-летняя местная жительница, по версии следствия, осуществила фиктивную регистрацию гражданина без его фактического проживания по указанному адресу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Локнянском муниципальном округе аналогичное нарушение выявлено в отношении 44-летней местной жительницы, которая зарегистрировала гражданку без её фактического пребывания по месту регистрации.

За фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.3 УК РФ, напомнили в полиции.

Законодательством предусмотрены штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трёх лет, лишение свободы на срок до трёх лет.