Почти 270 тысяч человек привились от COVID-19 в Псковской области

1045 человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области 12 января, всего – 269 172. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.
Вторым компонентом вакцины вчера привились 1022 жителя региона, всего – 268 969. Ревакцинировались 26, всего – 31 830.
«Напоминаю, что вакцинация – единственный способ остановить распространение COVID-19 и хорошая альтернатива ограничительным мероприятиям», – отметил губернатор.
В настоящее время в Псковской области использовано 83,6% поступившей вакцины.