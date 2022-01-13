Псковский губернатор поздравил журналистов с Днем российской печати

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов, сотрудников полиграфических предприятий и издательств с профессиональным праздником — Днем российской печати. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Михаил Ведерников в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове
Губернатор подчеркнул, что от объективности, мастерства, беспристрастности каждого журналиста зависит то, как жители оценивают работу, которую проводят органы власти для реализации национальных проектов и развития региона по всем направлениям.
Михаил Ведерников пожелал журналистам творческих успехов, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия.