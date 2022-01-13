Общество

Судебные приставы ответят на вопросы псковичей по телефону и онлайн

Псковичи могут обратиться к судебным приставам по телефону или через электронные ресурсы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Операторы группы телефонного обслуживания оперативно предоставят интересующую информацию, ответят на вопросы в сфере принудительного исполнения, а также запишут на прием к должностным лицам.

Позвонить судебным приставам можно по единому номеру телефона: 8 (8112) 699-082. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а также в пятницу с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв длится с 13.00 до 13.50.

Кроме того, можно воспользоваться электронными ресурсами службы судебных приставов - сервисом «Банк данных исполнительных производств», «Интернет-приемной» на сайте УФССП России по Псковской области, мобильным приложением «ФССП России» и порталом госуслуг.