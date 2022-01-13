Общество

План по вакцинации от гриппа в Псковской области выполнили на 90%

В Псковской области завершается прививочная кампания от гриппа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в настоящее время план по вакцинации выполнен на 90%.

В области привито 67,5 тысяч детей, что составляет 100% от запланированного числа. Взрослое население прошло иммунизацию почти на 88% — прививку от гриппа сделали 256 тысяч человек.

Напомним, с октября 2021 года вакцинироваться от гриппа и ОРВИ можно одновременно с введением препарата от новой коронавирусной инфекции. Сделать это можно в стационарных пунктах, развернутых во всех районах и городских округах на базе медицинских организаций.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках организованы мобильные площадки, где жители региона могут вакцинироваться от указанных заболеваний.

В столице региона такие площадки находятся в ТЦ «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза», а также в СРЦ «Простория» и Ледовом дворце. В Великих Луках граждане могут привиться в ТЦ «Апельсин» и «Рубин».

Дополнительно работают выездные медицинские бригады, добавили в пресс-службе.