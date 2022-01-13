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Общество

Переломами позвоночника и ног обернулось для псковичей катание на ватрушках

13.01.2022 12:54|ПсковКомментариев: 3

С переломами конечностей и позвоночника после катания с гор на ватрушках обращались псковичи в травмпункт приемного отделения областной больницы на новогодних выходных. Об этом журналистам рассказал заведующий травмпунктом Вадим Букша.

«Много людей во время новогодних выходных поступало после катания с горок на ватрушках в необорудованных местах. Количество таких пострадавших доходило и до восьми человек в день. Как правило, мы фиксировали у них тяжелые травмы - переломы верхних и нижних конечностей, переломы позвоночника. Нескольких человек пришлось госпитализировать», - рассказал врач.

Он объяснил, что причина травматизма при катании с гор на ватрушках - в их неуправляемости и высокой скорости движения. «Я сам наблюдал в Финском парке, насколько этот вид отдыха травмоопасен. Но удержаться от катания очень сложно. Все люди, все хотят отдыхать», - заметил заведующий.

Вадим Букша посоветовал псковичам выбирать оборудованные трассы, где на пути нет деревьев и автомобильных дорог.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заведующий травмпунктом отметил, что запрет на катание с гор не имеет смысла. «Все, что запрещается, приобретает форму порочного взаимодействия. Поэтому запреты бессмысленны. Запрещать можно только то, что противоправно. Люди наносят сами себе травмы только на неподготовленных для катания трассах. Поэтому людей нужно воспитывать, чтобы они понимали, что делают, а не вводить запреты», - высказал мнение Вадим Букша.

Теги: #Новый год #зима #травматизм
Источник: Псковская Лента Новостей
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