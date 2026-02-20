Псковский циклон накроет Москву

В Москву в начале следующей недели придет атлантический циклон из Псковской области, сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Это будет уже менее интенсивный снегопад, который принесет нам повышение температуры. Мы ждем, что с южным ветром температура в ночные часы повысится до -2 …-7, а дневная температура — до -1 …-6 градусов, то есть окажется близкой к климатической норме», — отметила метеоролог.

По ее словам, москвичей и жителей Подмосковья ждет передышка от снегопадов.

Циклон «Валли», который обрушился на Центральную Россию в ночь на 19 февраля, уходит в северные регионы, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Однако там снегопады будут не такие интенсивные, пишут «Известия».

«Основные осадки уже выпали в Центральном федеральном округе, а на север придут в основном умеренные. Снегопады будут, и этот циклон даст в пределах 5-8 см выпавшего снега, но это уже не те 15-20 см, которые были в Москве, Подмосковье и чуть южнее — в Туле, Рязани, Калуге, Орле», — уточнил он.





