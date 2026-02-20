Ученые сделали доступнее инновационную химиотерапию рака желудка

Специалисты Клиники факультетской хирургии №2 Сеченовского университета модернизировали приборную базу для внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии под давлением (PIPAC-терапия). Методика применяется для пациентов с III–IV стадиями рака желудка. Она позволяет доставлять лекарство непосредственно к опухолевым очагам в виде мелкодисперсной взвеси. Благодаря локальному воздействию препарат глубже проникает в ткани, при этом системная токсичность минимальна: дозировка составляет всего 10% от стандартной, что обеспечивает хорошую переносимость процедуры.

Ранее основным барьером для широкого внедрения метода была высокая стоимость оборудования: для проведения терапии требовались импортные высокотехнологичные инжекторы. Чтобы устранить зависимость от зарубежных поставок, московские врачи создали собственное устройство, пишут «Известия».

«Чтобы ни клиницисты, ни пациенты не зависели от поставок и высокой стоимости, наши сотрудники решили заменить инжектор на модифицированный картриджный пистолет. Новый девайс прошел предварительную апробацию на лабораторных животных. Клинические результаты не отличались от тех, если бы мы использовали оригинальное устройство», — рассказала директор клиники Татьяна Хоробрых.

По мнению экспертов, локализация производства и снижение себестоимости оборудования позволят вывести эту жизненно важную технологию за пределы федеральных центров, сделав её доступной для пациентов в российских регионах.