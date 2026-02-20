Ученые сделали доступнее инновационную химиотерапию рака желудка

Специалисты Клиники факультетской хирургии №2 Сеченовского университета модернизировали приборную базу для внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии под давлением (PIPAC-терапия). Методика применяется для пациентов с III–IV стадиями рака желудка. Она позволяет доставлять лекарство непосредственно к опухолевым очагам в виде мелкодисперсной взвеси. Благодаря локальному воздействию препарат глубже проникает в ткани, при этом системная токсичность минимальна: дозировка составляет всего 10% от стандартной, что обеспечивает хорошую переносимость процедуры.
Ранее основным барьером для широкого внедрения метода была высокая стоимость оборудования: для проведения терапии требовались импортные высокотехнологичные инжекторы. Чтобы устранить зависимость от зарубежных поставок, московские врачи создали собственное устройство, пишут «Известия».
По мнению экспертов, локализация производства и снижение себестоимости оборудования позволят вывести эту жизненно важную технологию за пределы федеральных центров, сделав её доступной для пациентов в российских регионах.