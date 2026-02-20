 
Общество

Эксперт назвала признаки брачных аферистов

Эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола рассказала, что брачные аферисты в начале отношений очень внимательны, говорят комплименты, однако постоянно жалуются на материальные проблемы.

«Брачные аферисты пытаются побыстрее влюбить в себя партнершу. В таком состоянии женщина может много чего им отдать. Также насторожиться стоит, если в отношениях мужчина начинает жаловаться на то, что у него нет денег. Такого любовника следует сразу же заблокировать в социальных сетях и больше с ним не общаться», - сказала Закоцола.

Как рассказала эксперт, подобные мошенники также очень ухаживают за собой: ходят заниматься в спортивный зал, вырабатывают харизму, красивую походку, пишет РИА Новости. Отмечается, что по ее словам, «брачные аферисты всегда холеные, ухоженные, очень вежливые».

