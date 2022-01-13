Общество

Первый в 2022 году случай бешенства выявили в Псковской области, погиб енот

Специалисты Псковской областной ветлаборатории в патологическом материале (головном мозге) енота выявили антиген бешенства 12 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ветлаборатории, это первый положительный случай в 2022 году.

Фото: pixabay.com

«Бешенство – это остро протекающая вирусная болезнь многих видов животных, которая характеризуется тяжелыми поражениями центральной нервной системы, - рассказали в организации. - Всегда заканчивается смертельно».

Отмечается, что у больного животного возбудитель накапливается в слюнных железах и выделяется со слюной. «Животное становится заразным в последние дни инкубационного периода за 2-10 дней до клинических проявлений заболевания. Больные животные приближаются к человеческому жилью и нападают на домашний скот, собак и кошек», - добавили в ветлаборатории.