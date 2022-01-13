Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе антинаркотической рекламы

В Псковской области ведется прием заявок на участие в региональном этапе конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Предложения от жителей региона, предпринимателей и авторских коллективов принимаются до 13 февраля.

Лучшие работы по итогам конкурсного отбора будут определены в трех номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший буклет антинаркотической направленности пропаганды здорового образа жизни».

Победители будут представлять Псковскую область в федеральном этапе конкурса.

Конкурс проводится управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области с целью привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

Заполненную заявку на участие в конкурсе необходимо направить в УКОН УМВД России по Псковской области по адресу: Псков, улица Ипподромная, 118 или на электронную почту: ukonpskov@mail.ru.