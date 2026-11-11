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Локня присоединилась к XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант»

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Локня присоединилась к XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / МАХ

Проверить свои знания смогли школьники, студенты сельскохозяйственного колледжа и жители округа. Муниципальная площадка для очного участия работала в Центральной районной библиотеке.

«Такой диктант — это не столько проверка на количество правильных ответов, сколько хороший повод узнать что-то новое о России, её народах и традициях. А заодно понять, насколько хорошо мы знаем страну, в которой живём», — отметил Иван Белугин.

«Большой этнографический диктант» впервые провели в 2016 году по инициативе Министерства национальной политики Удмуртской Республики и активной молодёжи региона. За прошедшие годы проект стал международным. Цель акции – укрепить общероссийскую гражданскую идентичность, популяризировать традиционные российские духовно-нравственные ценности и противостоять фальсификации истории.

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