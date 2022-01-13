Общество

Скончался бывший первый заместитель мэра Пскова Валентин Иванов

Ушел из жизни заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ, бывший первый заместитель мэра Пскова Валентин Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Валентин Иванов родился 30 сентября 1950 года в Псковском районе. Он окончил Псковский политехнический институт по специальности «Инженер-электромеханик», а также Северо-Западную Академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», трудился на промышленных предприятиях города.

С 2000 года по 2009 год занимал должность первого заместителя мэра города Пскова. В его компетенцию входили стратегические и перспективные вопросы руководства городским хозяйством города, развитие жилищно-коммунального комплекса Пскова.

«На протяжении многих лет трудовой деятельности в администрации города Пскова Валентин Николаевич отдавал все свои силы, опыт и знания улучшению жизни псковичей. Он был настоящим профессионалом своего дела, авторитетным, грамотным и компетентным руководителем, внимательным, отзывчивым, добрым и глубоко порядочным человеком. Его всегда отличало ответственное отношение к делу, настойчивость в достижении поставленных целей, неиссякаемая энергия и стремление добиваться позитивных результатов. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах коллег и сотрудников администрации города Пскова», - отметили в органе власти и выразили соболезнования родным и близким Валентина Иванова в связи с его кончиной.

Отпевание состоится 14 января в 12:00 в церкви Богоявления Господня с Запсковья на улице Герцена, 7. Похороны пройдут на кладбище «Крестовское» (Белый Мох).