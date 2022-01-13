Общество

Определено место для крещенских купаний в Великих Луках

Традиционные крещенские купания пройдут в Великих Луках с 20.00 18 января до 20.00 19 января на реке Ловать, в районе лодочной станции в парке культуры и отдыха на Краснофлотской набережной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Там оборудуют вход в воду, уложат безопасные деревянные сходни и настилы. Для переодевания горожан установят палатки. В целях обеспечения безопасности организуют дежурство бригады скорой медпомощи, сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции.

На время крещенских купаний будет прекращено движение транспортных средств, за исключением специального транспорта и автомашин, обеспечивающих проведение мероприятия, по набережной Краснофлотской, от моста через реку Ловать на проспекте Ленина до пересечения со спуском от площади Юбилейной.

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«Обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, учитывая особенности погодных условий нынешнего года, при проведении крещенских купаний участникам обряда необходимо соблюдать меры предосторожности, а именно: исключить попадание (заглатывание) воды в организм, не допускать переохлаждения организма, а также воздержаться от купания детей и лиц пожилого возраста», - добавили в администрации.