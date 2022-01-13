Общество

Не пить спиртное перед заходом в крещенскую купель рекомендуют псковичам

О правилах безопасного поведения при крещенских купаниях жителям Псковской области напомнили в отделе БВО Центра ГИМС главного управления МЧС России по региону.

«В ночь на 19 января православные верующие отметят праздник Крещения Господня. В этот день принято окунаться в прорубь, трижды, осеняя себя крестным знамением и произнося молитву Троице. Для верующих купание на Крещение означает приобщение к особой благодати, которую бог посылает на всю воду в этот день. Также считается, что вода на Крещение приносит здоровье, как телесное, так и духовное», - отметили в региональном управлении МЧС.

Чтобы праздник не был омрачен несчастным случаем, ГИМС Псковской области рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:

Купаться только в местах, специально оборудованных для крещенских купаний.

Перед погружением в воду не употреблять спиртное. «Алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце», - заметили в ведомстве.

За несколько часов до купания необходимо плотно поесть, поскольку это даст необходимую в холодную погоду энергию и повысит морозоустойчивость организма.

Охлаждаться рекомендуют постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут - обувь, затем раздеться по пояс, а только потом заходить в воду.

Перед купанием нужно растереть тело жирным кремом, чтобы уменьшить теплоотдачу.

В воде надо находиться не дольше одной минуты.

После купания нужно растереться махровым полотенцем и по возможности зайти в теплое помещение, где можно выпить горячий чай.

В МЧС напомнили, что купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнения: «При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если давление низкое – судороги и опасность потери сознания в воде».

«Купаться в проруби необязательно. Чтобы выполнить обряд, можно просто облить себя освященной водой. А если не хочется выходить из дома – то крещенской водой можно облиться и дома, поскольку в Крещение святой считается любая вода, в том числе и та, что течет из обычного водопроводного крана», - отметили в ведомстве и поздравили всех жителей и гостей области с наступающим праздником.

Ранее сообщалось, что местом проведения крещенского купания в Пскове по традиции станет купель на реке Великой у Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.