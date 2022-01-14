Общество

Ограничения по бешенству установили в Великолукском районе

В Великолукском районе введены ограничительные мероприятия по бешенству. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов региона.

Эпизоотический очаг установлен на территории личного подворья в Пореченской волости. Указом определена и зона, прилегающая к очагу, где также должны быть реализованы карантинные мероприятия.

Согласно документу, в очаге запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами (за исключением персонала, специалистов госветслужбы), ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка. Кроме того, на территории, прилегающей к очагу, введен запрет на проведение ярмарок и выставок, вывоз восприимчивых животных, а также отлов диких животных для зоопарков.

На территории Псковской области уже на протяжении ряда лет реализуются профилактические мероприятия для борьбы с опасным заболеванием. В конце прошлого года при федеральной поддержке регион получил порядка 180 тысяч доз вакцины, направленной на иммунизацию диких животных против бешенства. При поедании специализированных брикетов у животных формируется стойкий иммунитет к вирусу бешенства на год. Также ведется прививочная кампания по вакцинации домашних животных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что бешенство — это острое инфекционное заболевание, которое смертельно для человека и большинства животных. Вирус проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного и спинного мозга.