У двух енотов, куницы и собаки в Псковской области подозревают бешенство

В Псковскую областную ветлабораторию поступили пробы патологического материала четырех животных, у которых подозревают бешенство. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.
12 января в регионе впервые за 2022 год выявили антиген бешенства у енота. По словам председателя областного комитета по ветеринарии, в 2021 году таких случаев было 13.
Она добавила, что уже пять лет животных вакцинируют специалисты, раскладывая в дикой природе вакцину осенью и перед началом лета. «Из-за того, что Великолукский район у нас стал лидером по количеству выявленных случаев, мы в марте планируем разложить там 70 000 единиц препарата», - отметила председатель комитета по ветеринарии.