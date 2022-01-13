Общество

У двух енотов, куницы и собаки в Псковской области подозревают бешенство

В Псковскую областную ветлабораторию поступили пробы патологического материала четырех животных, у которых подозревают бешенство. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

«Сегодня поступили пробы четырех животных - двух енотов и собаки из Бежаницкого района, а также куницы из города Острова. Пока бешенство не подтвердили, проходит исследование материалов», - сказала она.

12 января в регионе впервые за 2022 год выявили антиген бешенства у енота. По словам председателя областного комитета по ветеринарии, в 2021 году таких случаев было 13.

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«Скачки заражаемости и спады свойственны этой болезни и наблюдаются в Псковской области на протяжении многих лет», - уточнила Вера Баданина.

Она добавила, что уже пять лет животных вакцинируют специалисты, раскладывая в дикой природе вакцину осенью и перед началом лета. «Из-за того, что Великолукский район у нас стал лидером по количеству выявленных случаев, мы в марте планируем разложить там 70 000 единиц препарата», - отметила председатель комитета по ветеринарии.