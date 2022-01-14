Общество

На границе в Псковской области остановили собаку из Украины

Государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в многосторонних автомобильных пункта пропуска «Шумилкино», «Убылинка» и «Бурачки» провели ветеринарный контроль 78 кошек и собак на новогодних выходных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

37 кошек и собак ввозились на территорию России из Эстонии, Венгрии, Латвии и Литвы. Еще 41 питомец отправился в страны Евросоюза. Но при перемещении шпица из Украины в Литву инспекторы выявили нарушение, выразившееся в отсутствии ветеринарного сертификата. В итоге животное вернули отправителю.

В остальных случаях нарушений не выявили, домашние животные проследовали в адреса получателей.